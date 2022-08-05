Зеленский раскритиковал доклад о преступлениях ВСУ

Фото: телеграм-канал "Zelenskiy / Official"

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал доклад о действиях ВСУ, который опубликовала неправительственная правозащитная организация Amnesty International.

В видеообращении, которое записал Зеленский, он утверждает, что доклад, обличающий незаконные действия ВСУ, "амнистирует" Россию.

"С этим нельзя мириться", – подчеркнул украинский лидер.

Ранее Amnesty International опубликовала доклад, в котором обвинила украинские войска в нарушении международных правовых норм и военного права. Эксперты организации задокументировала случаи, когда ВСУ размещали вооружение в школах и больницах, подвергая опасности мирное население.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

