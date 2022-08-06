Глава украинского офиса Amnesty International объявила о своем увольнении

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Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук объявила о сложении полномочий. По ее словам, увольнение связано с докладом организации о военных преступлениях ВСУ, с которым она не согласна.

Покальчук заявила, что пыталась добиться удаления документа и публикации нового, однако руководство Amnesty International не согласилось с ее доводами.

"Мне больно это признавать, но мы с руководством Amnesty International разошлись во взглядах на ценности. <...> Поэтому я приняла решение покинуть организацию", – написала она на своей странице в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

Накануне Amnesty International опубликовала доклад, в котором обвинила украинские войска в нарушении международных правовых норм и военного права. Эксперты организации задокументировала случаи, когда ВСУ размещали вооружение в школах и больницах, подвергая опасности мирное население.

Позже в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что доклад Amnesty International свидетельствует о том, что замалчивать правду становится все сложнее. В диппредставительстве считают, что звучащие со стороны Запада, в частности, США, обвинения в адрес ВС РФ о якобы совершенных военных преступлениях преследуют только одну цель – исказить истинное положение дел.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал доклад, обличающий незаконные действия ВСУ. Он заявил, что таким образом Amnesty International "амнистирует" Россию.

Между тем, американский правозащитник Аджаму Барака считает, что данный доклад разоблачил ложь Зеленского и западных СМИ, которые никогда не рассказали бы о том, что ВСУ используют мирных жителей в качестве живого щита. Он также заявил, что украинский лидер теперь намекает на то, что организация якобы попала под "чары пропаганды" Кремля.

