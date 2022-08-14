Доклад Amnesty International о преступлениях ВСУ изучат независимые эксперты

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Независимые эксперты проверят доклад международной правозащитной организации Amnesty International о нарушениях законов ведения войны Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом пишет агентство dpa со ссылкой на заявление организации.

Предполагается, что, помимо юридического и политического анализа, будут рассмотрены проведенное расследование, процесс подготовки доклада и сроки публикации.

Ранее Amnesty International опубликовала доклад, в котором обвинила украинские войска в нарушении международных правовых норм и военного права. Эксперты организации задокументировала случаи, когда ВСУ размещали вооружение в школах и больницах, подвергая опасности мирное население.

Позже в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что доклад Amnesty International свидетельствует о том, что замалчивать правду становится все сложнее. В диппредставительстве считают, что звучащие обвинения в адрес ВС РФ о якобы совершенных военных преступлениях преследуют только одну цель – исказить истинное положение дел.