Инициатива ЕК о трибунале по Украине не нашла единой поддержки глав МИД ЕС – Боррель

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Инициатива Еврокомиссии о формировании международного трибунала по Украине не была единодушно поддержана всеми министрами иностранных дел государств – членов ЕС, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает РИА Новости.

"Есть полемика о том, нужно ли нам что-то еще, помимо МУС, чтобы бороться с безнаказанностью на Украине. Я вместе с Еврокомиссией представил предложение министрам, и мы обсуждали его, правда, без конкретного результата", – сказал он.

По словам Борреля, рассмотрение инициативы о создании такого трибунала обернулось "интересной дискуссией", которая не принесла конкретных результатов. Он также подчеркнул, что Евросоюз обязан прикладывать больше усилий для борьбы с "безнаказанностью" России.

Ранее сообщалось, что в МИД Франции заявили о начале работы по созданию "трибунала по Украине".

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что созданием этого трибунала Запад хочет покрыть свое беззаконие и прикрыться авторитетом Организации Объединенных Наций.

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