Небензя прокомментировал инициативу ЕС о создании "трибунала по Украине"

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оценил предложение по созданию специального международного суда по Украине под эгидой организации.

"Столько разнообразных инициатив. За всеми не успеваешь уследить. Это пример того, что они называют "международный порядок, основанный на правилах" – они эти правила придумывают, потом выдают их за универсальные", – цитирует его РИА Новости.

Небензя предположил, что таким образом Запад хочет покрыть свое беззаконие и прикрыться авторитетом ООН.

Постпред РФ напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен до этого отмечала, что необходимо достать до замороженных активов РФ.

"Ясно, что они будут пытаться обосновать это принятой Генассамблеей резолюцией, пытаясь придать этому беззаконию некую форму легитимности. Вот для чего это им нужно", – заключил Небензя.

30 ноября Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой сформировать специальную структуру, благодаря которой получится держать под контролем замороженные российские активы. Она также сообщила о планах направить денежные средства на поддержку Киеву.

В заявлении главы ЕК указывалось, что общая стоимость замороженных российских активов составляет 330 миллиардов евро, 300 миллиардов евро из них принадлежат ЦБ России и хранятся в зарубежных банковских организациях. Остальную часть средств составляют активы российских предпринимателей.



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