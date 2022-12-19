19 декабря, 20:01Политика
Медведев назвал двуличием позицию Запада в отношении переговоров по Украине
Фото: kremlin.ru
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал ложью и цинизмом заявления Запада о том, что Украина сама должна решать, возвращаться ли к переговорам с Россией или нет. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.
Как отметил Медведев, в Великобритании сообщили, что никакого диалога не будет, пока российская армия не уйдет с территории Украины. Однако на фоне таких высказываний есть заявления о том, что Киев должен сам принимать решение, добавил он.
"Из всех утюгов англосаксы несут: мол, сами украинцы будут решать, вести им переговоры с нами или нет. Получается ложь, двуличие и запредельный цинизм", – говорится в публикации Медведева.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что некоторые государства призывают его к переговорам с Россией. Однако, по его словам, смысла во встрече с Москвой нет. Зеленский подчеркнул, что "не видит предмета разговора".
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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