Медведев усомнился в заверениях НАТО о том, что Альянс не воюет с РФ

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился в том, что НАТО не воюет с Россией, сообщает "Газета.ру".

Он задался вопросом, может ли гибридная война считаться вступлением НАТО в конфликт против России.

"Можно ли считать поставку огромного объема вооружений Украине нападением на Россию? И, соответственно, являются ли законными военные цели Североатлантического блока, перечисленные в пунктах 1–4 этой заметки?" – заявил Медведев.

Он заметил, что главы государств Альянса в один голос утверждают, что не воюют с Россией. Однако, по его словам, все хорошо понимают, что все иначе.

Политик также обсудил, что сегодня можно считать законными военными целями. По его мнению, к таковым относятся любые войска противника, военная и вспомогательная техника, а также вооруженные силы других стран, официально вступивших в войну.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США и НАТО нацелены на уничтожение России любой ценой. По его словам, Запад также хочет сломать сложившуюся систему международной безопасности в Евразии.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не поощряют проведение Украиной операций в России. По его словам, Америка не способствует таким операциям. Кирби также добавил, что США хотят обеспечить Украину способностью защищать свою территорию и "отвоевать свою землю".



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