Белый дом выделил Киеву новый пакет оборонной помощи на 275 млн долларов

Фото: TACC/Senior Airman Beaux Hebert/Zuma

Власти США выделят Украине новый пакет оборонной помощи в размере 275 миллионов долларов, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня я рад объявить, что новый пакет оборонной помощи Украине в размере 275 миллионов долларов скоро будет отправлен", – сказал он.

Кирби уточнил, что в рамках нового пакета помощи Украина получит артиллерийские снаряды и средства противодействия беспилотникам.

Ранее сообщалось, что Исследовательская служба конгресса США оценит риски для национальной безопасности от поставок оружия на Украину. Речь идет о ЗРК NASAMS. В документе указывалось, что Киеву уже передали две таких установки, при этом Пентагон допустил поставку еще шести в течение двух лет.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Постпред США при ООН заявила, что Вашингтон продолжит помогать Киеву

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