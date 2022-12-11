В Белом доме заявили, что США не поощряют Киев к операциям в России

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США не поощряют проведение Украиной операций на территории России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью ABC.

Он добавил, что Вашингтон также не способствует таким операциям.

Кирби пояснил, что США хотят обеспечить Украину способностью защищать свою территорию и "отвоевать свою землю".

Ранее Кирби заявил, что США выделят Украине новый пакет оборонной помощи в размере 275 миллионов долларов. По его словам, Киев также получит артиллерийские снаряды и средства противодействия беспилотникам.



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