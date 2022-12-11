Французский генерал призвал Киев бомбить парады на 9 мая в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Украина может нанести удары по параду в Москве 9 мая. Об этом заявила французский генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф в эфире телеканала LCI.

По его мнению, такие атаки будут "более символическими". Он пояснил, что Киев может назвать следующих большой парад в российской столице военной целью.

"У вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов", – заявил Яковлефф.

Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев готов атаковать российские территории, если Москва продолжить наносить удары по Украине. По его словам, Украина будет способна на все, ей не нужно будет спрашивать, куда бить противника, если это в ее интересах.



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