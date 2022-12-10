В СНБО Украины заявили о готовности наносить удары по территории России

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Если Россия продолжит наносить удары по Украине, Киев готов атаковать российские территории, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, слова которого передает РИА Новости.

"Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага. Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком", – подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин объяснил, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия ВСУ. Президент подчеркнул, что украинская армия первая нанесла удары по объектам на территории РФ.

Путин сделал акцент на том, что российские войска продолжат выполнять боевые задачи в рамках спецоперации, внимание всего мира к атакам ВС РФ не помешает этому. Российские лидер напомнил о том, как ВСУ делали все, чтобы прекратить подачу воды в Донецк. Президент сравнил их действия с геноцидом. Однако, как отметил Путин, мировое сообщество не стало обращать внимание на действия Киева.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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