Небензя предупредил о последствиях участия США в наведении украинского оружия

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Участие США и других стран в наведении украинского оружия будет иметь последствия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москве известно об участии американских специалистов в использовании установок HIMARS на территории Украины, а наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью военных спутников США.

"А военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок", – подчеркнул Небензя.

Он сослался на сообщения, что аэродромы Дягилево и Энгельс, используемые стратегической авиацией, были атакованы с использованием американских спутниковых данных.

Ранее стало известно, что 9 декабря Россия созывает заседание Совбеза ООН по теме поставок вооружения Украине. Как сообщал постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя, подобное обстоятельство создает угрозу международному миру и безопасности оружия.

До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что американское оружие, поставляемое Киеву, будет расползаться по рукам преступников по всему миру. Он указал, что подобное уже происходит, причем под "крышей" администрации и спецслужб США.

Западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



США сообщили об ограниченном количестве запасов оружия для поставок на Украину – СМИ

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