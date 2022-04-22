Украина интересует США только из-за прибыли от поставок оружия – МО РФ

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

Украина интересует Вашингтон исключительно в разрезе прибыли от поставок туда оружия и борьбы с РФ. Об этом заявил ТАСС официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, представитель министерства назвал попытки Госдепартамента Соединенных Штатов врать о якобы сохранении контроля украинскими силами над Мариуполем фейком и пособничеством террористам.

"Натужные попытки спикера Госдепартамента США [Неда Прайса] привычно врать о якобы сохранении нацистским отребьем контроля над Мариуполем - фейк и прямое пособничество террористам на высоком государственном уровне. Госдеп привычно дезинформирует своих собственных граждан, да и всех остальных", – заключил Конашенков.

Ранее американский лидер Джо Байден объявил о выделении военной помощи Украине на сумму более 800 миллионов долларов. По его словам, средства пойдут на усиление возможностей Киева вести бои на востоке страны.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.