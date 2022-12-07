В Киеве пригрозили атаками на российские объекты даже в Сибири – СМИ

Фото: president.gov.ua

Украинская сторона после ударов по российским аэродромам под Саратовом, Рязанью и Курском, продолжит атаковать другие объекты. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на "неназванного советника украинских властей по вопросам обороны".

"У нас нет ограничений по дистанции, и скоро мы сможем достигать любых целей на территории России, в том числе в Сибири", – приводятся в материале слова собеседника газеты.

По его словам, атаки беспилотниками не помогут Киеву выиграть конфликт, но при этом они могут повлиять на "операции по оказанию влияния", которые "не хотят поддерживать" западные страны.

Источник издания уточнил, что БПЛА, с помощью которых осуществляются атаки, являются совместной инициативой правительства и частного сектора.

Также в материале приводятся слова украинского инженера, якобы участвующего в создании беспилотников для ВСУ. Он утверждает, что дроны, наносившие удары по российским объектам, могли набирать скорость, близкую к скорости звука.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что Киев пытался атаковать российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском, однако власти Украины официально не оглашают эти данные.

До этого аналогичными данными поделился украинский чиновник в беседе с The New York Times. По его словам, как минимум в одной из атак принимал участие спецназ Украины, причем его представители в момент удара находились в непосредственной близости от объекта.

5 декабря трое военных скончались из-за атаки Киева на военные аэродромы Дягилево и Энгельс в Рязанской и Саратовской областях. Также четверо российских солдат пострадали, их госпитализировали.



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