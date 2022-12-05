Путину доложили о происшествиях в Саратовской и Рязанской областях – Песков

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин знает о происшествиях в Саратовской и Рязанской областях.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что соответствующие доклады президенту были представлены.

"Разумеется. От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всем, что происходит", – передает ТАСС слова Пескова.

Ранее пользователи соцсетей заявили, что возле аэродрома в Саратовской области произошел взрыв.

В свою очередь, глава региона Роман Бусаргин сообщил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Он призвал жителей сохранять спокойствие, добавив, что специалисты проводят проверку на военных объектах области.

В понедельник, 5 декабря, также стало известно, что три человека погибли при взрыве на стоянке авиационной техники на аэродроме под Рязанью. По данным экстренных служб, еще пять человек получили травмы. Уточнялось, что из-за взрыва бензовоза пострадал самолет.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!