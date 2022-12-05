Три человека погибли при взрыве на аэродроме под Рязанью

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Три человека погибли при взрыве на стоянке авиационной техники на аэродроме под Рязанью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Еще пять человек получили травмы. Сообщается, что двум из пострадавших причинен тяжкий вред здоровью.

"Предварительно, произошло возгорание бензовоза в результате взрыва", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, из-за взрыва бензовоза пострадал самолет. На данный момент выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в многоквартирном доме № 5 по улице Кузнецова в Ярославле. В результате обрушились чердачные перекрытия и кровля. По последним данным, из-за ЧП пострадал один человек.

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