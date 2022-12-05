Семь человек числятся пропавшими без вести после обрушения части дома в Нижневартовске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Судьба семи человек остается неизвестной после обрушения части жилого дома в Нижневартовске. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

ЧП произошло днем в воскресенье. В пятиэтажке на улице Мира случился взрыв газа. По последним данным, погибли шесть человек, пятеро из них не опознаны. Еще пять человек госпитализированы.

По предварительным данным, причиной трагедии могла стать неправильная эксплуатация газового баллона. Как уточнили в экстренных службах, эпицентр взрыва находился на втором этаже дома.

В Нижневартовске введен режим ЧС муниципального характера. В город вылетел глава МЧС России Александр Куренков.

В настоящее время спасательная бригада продолжает разбирать завалы на месте обрушения дома. Поисковые работы замедляют погодные условия, рассказали в МЧС. По данным Гидрометцентра, в настоящее время в городе 24 градуса мороза.



Число погибших при обрушении части дома в Нижневартовске возросло до шести

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