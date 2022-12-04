Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске возросло до шести

Фото: CК РФ

В МЧС России сообщили, что в результате взрыва газа и обрушения части жилого дома в Нижневартовске погибли шесть человек. Об этом пишет ТАСС.

"По состоянию на 19:00 по московскому времени, в результате происшествия пострадали 15 человек, из них шесть погибли, четыре госпитализированы в медицинские учреждения", – рассказали спасатели.

В свою очередь, медслужбы уточнили "Интерфаксу", что двое пострадавших скончались в больнице.

О взрыве газа, который произошел в жилом доме №6А на улице Мира в Нижневартовске, стало известно 4 декабря. В результате ЧП обрушились перекрытия второго и третьего этажей.

Спасатели провели эвакуацию: из жилого дома вывели 52 человека. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Также сообщалось, что прокуратура организовала проверку по данному инциденту. В свою очередь, следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В экстренных службах заявили, что причиной взрыва и частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске могла стать неправильная установка газового баллона.

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