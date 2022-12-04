Режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне ввели в Нижневартовске

Фото: телеграм-канал ''Дмитрий Кощенко''

Власти Нижневартовска установили режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне после частичного обрушения жилого дома, в результате которого погибли люди. Об этом местная администрация сообщила в своем телеграм-канале.

Такое решение было принято, чтобы помочь в проведении аварийно-спасательных работ, а также восстановить общественный порядок после случившегося.

"Для оперативного принятия решений в Нижневартовске установлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне. Основные силы и средства направлены на оказание своевременной медицинской и другой необходимой помощи пострадавшим", – говорится в публикации.

О взрыве газа, который произошел в жилом доме №6А на улице Мира в Нижневартовске, стало известно 4 декабря. В результате ЧП обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Шесть человек погибли.

Спасатели провели эвакуацию: из жилого дома вывели 52 человека. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Также сообщалось, что прокуратура организовала проверку по данному инциденту. В свою очередь, следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В экстренных службах заявили, что причиной взрыва и частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске могла стать неправильная установка газового баллона.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!