В МЧС рассказали, что мороз осложняет поисковые работы на месте ЧП в Нижневартовске

Спасатели в Нижневартовске продолжают разбирать завалы после взрыва в жилом доме. В МЧС сообщают, что работы осложняет мороз – сейчас в городе -23. Спасательные работы будут продолжены в круглосуточном режиме.

О взрыве газа, который произошел в жилом доме №6А на улице Мира в Нижневартовске, стало известно 4 декабря. В результате ЧП обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Шесть человек погибли.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.