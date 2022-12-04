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Новости

04 декабря, 23:15

Происшествия

В МЧС рассказали, что мороз осложняет поисковые работы на месте ЧП в Нижневартовске

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Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Нижневартовске

Спасатели в Нижневартовске продолжают разбирать завалы после взрыва в жилом доме. В МЧС сообщают, что работы осложняет мороз – сейчас в городе -23. Спасательные работы будут продолжены в круглосуточном режиме.

О взрыве газа, который произошел в жилом доме №6А на улице Мира в Нижневартовске, стало известно 4 декабря. В результате ЧП обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Шесть человек погибли.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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