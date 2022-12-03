Тела трех мужчин обнаружили в гараже в Гольянове

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следственный комитет организовал проверку после обнаружения тел трех мужчин без признаков насильственной смерти в гараже в районе Гольяново на востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка СК.

"3 декабря 2022 года в гараже, расположенном по 2-му Иртышскому проезду в Москве, обнаружены тела мужчин 1972, 1976 и 1981 годов рождения. По данному факту <...> проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, мужчины скончались в результате отравления угарным газом. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые установят причины и обстоятельства случившегося.

Ранее четыре человека, в том числе трое детей, пострадали от отравления угарным газом в Кабардино-Балкарии недалеко от Нальчика. Пострадавших доставили в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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