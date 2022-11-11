В Москве 20 подростков отравились газом в политехническом колледже

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отравление газом произошло в политехническом колледже на северо-востоке столицы. О случившемся сообщили медслужбы.

"В политехническом колледже по Бибиревской улице, доме № 6 на головную боль пожаловались 20 подростков. Предварительно, они отравились газом. На месте работают медики", – передает ТАСС сообщение медслужб.

Ранее стало известно, что в одном из заведений общепита в дагестанском Дербенте произошло массовое отравление угарным газом. В МВД Дагестана сообщали, что состояние троих взрослых оценивается как критическое.

В ведомстве также уточнили, что причиной отравления, по предварительным данным, могла стать возникшая неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!