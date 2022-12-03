Здание Ириновского автоцентра загорелось в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

В Санкт-Петербурге загорелось здание Ириновского автоцентра. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 17:27 по московскому времени. По информации охранной компании, в здании расположены масла и лакокрасочные изделия.

"В 18.05 пожару присвоен номер 2 (второй ранг сложности. – Прим. ред.). Сведения о пострадавших не поступали", – говорится в сообщении.

В ликвидации пожара участвуют 52 человека и 12 единиц специализированной техники.

Днем ранее, 2 декабря, в Москве загорелось здание Микояновского мясокомбината. Огонь зафиксировали на крыше предприятия. Позже пожару был присвоен второй ранг сложности.

До этого судно загорелось на Москве-реке возле храма Преподобной Марии Египетской в районе Братеевского моста на юго-востоке столицы. Сообщалось, что предварительно, пожар произошел на площади 15–20 "квадратов".



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