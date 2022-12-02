Пожару на Микояновском мясокомбинате в Москве присвоили 2-й ранг сложности – МЧС

Фото: МЧС Москвы

Пожару на Микояновском мясокомбинате в Москве присвоили 2-й ранг сложности из пяти, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

При этом всего в тушении огня задействовано свыше 100 человек и 30 единиц техники.

По данным источника в экстренных службах, опасные вещества на складе мясокомбината обнаружены не были.

Возгорание на Микояновском мясокомбинате на улице Талалихина в Москве произошло вечером в пятницу, 2 декабря. Уточнялось, что огнем была охвачена крыша здания.

Информация о пострадавших в результате ЧП не поступала. Сотрудники экстренных служб эвакуировали 13 человек со склада на территории мясокомбината.



Пожар произошел на территории Микояновского мясокомбината в Москве

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