Пожар произошел на Микояновском мясокомбинате в Москве

Видео: телеграм-канал Москва 24

Экстренные службы зафиксировали возгорание на Микояновском мясокомбинате на улице Талалихина в Москве. Об этом сообщает ТАСС

"По улице Талалихина, доме 41, строении 16, начался пожар на Микояновском мясокомбинате. Огнем охвачена крыша здания", – говорится в сообщении.

Спасатели рассказали о густом черном дыме с кровли. На территории работают экстренные службы. На данный момент информация о пострадавших не поступала. Сотрудники экстренных служб эвакуировали 13 человек со склада на территории Микояновского мясокомбината.

До этого сообщалось, что пламя охватило рынок в Минусинске Красноярского края. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. Отмечалось, что в результате ЧП сгорели 16 торговых павильонов. Никто из людей не пострадал.



Видео: Москва 24

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!