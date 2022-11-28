28 ноября, 23:09Происшествия
Два человека погибли при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге
Фото: 66.mchs.gov.ru
Два человека погибли и трое госпитализированы после пожара в девятиэтажном жилом доме на улице Чайковского в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Уточняется, что возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Оно сопровождалось сильным задымлением на всех этажах дома. Площадь составила 30 квадратных метров.
"По лестничным маршам эвакуированы 60 человек, звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных масок спасены 33 человека, в том числе 7 детей", – говорится в сообщении.
Информация о пожаре поступила спасателям в 17:51 по московскому времени, в 21:29 было ликвидировано открытое горение. В настоящее время идет проливка и разбор сгоревших конструкций. К тушению привлекали 67 человек и 18 единиц техники.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате пожара на девятом этаже жилого дома в Можайском районе Москвы. Еще один человек был госпитализирован.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!