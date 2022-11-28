Два человека погибли при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге

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Два человека погибли и трое госпитализированы после пожара в девятиэтажном жилом доме на улице Чайковского в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Уточняется, что возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Оно сопровождалось сильным задымлением на всех этажах дома. Площадь составила 30 квадратных метров.

"По лестничным маршам эвакуированы 60 человек, звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных масок спасены 33 человека, в том числе 7 детей", – говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила спасателям в 17:51 по московскому времени, в 21:29 было ликвидировано открытое горение. В настоящее время идет проливка и разбор сгоревших конструкций. К тушению привлекали 67 человек и 18 единиц техники.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате пожара на девятом этаже жилого дома в Можайском районе Москвы. Еще один человек был госпитализирован.

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