Один человек погиб и один пострадал при пожаре в квартире на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пожар произошел в квартире на девятом этаже жилого дома в Можайском районе.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МЧС, площадь возгорания составила 7 квадратных метров.

"Улица Багрицкого, дом 3, корпус 1 – службы выехали на вызов. В 21:39 – возгорание было локализовано", – говорится в сообщении.

В 21:45 возгорание было ликвидировано. К тушению пожара привлекали 39 человек и 10 единиц техники.

По данным пресс-службы столичной прокуратуры, на момент пожара в квартире находились 69-летняя женщина и ее 47-летний сын. Мужчина скончался. Пенсионерка была госпитализирована.

Установление всех обстоятельств происшествия и ход процессуальной проверки находится на контроле Кунцевской межрайонной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в одной из квартир 40-этажного жилого дома в Пресненском районе Москвы. Там загорелась мебель. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

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