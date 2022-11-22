22 ноября, 23:14 (обновлено 22.11.2022 23:17)Происшествия
Один человек погиб и один пострадал при пожаре в квартире на западе Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Пожар произошел в квартире на девятом этаже жилого дома в Можайском районе.
Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МЧС, площадь возгорания составила 7 квадратных метров.
"Улица Багрицкого, дом 3, корпус 1 – службы выехали на вызов. В 21:39 – возгорание было локализовано", – говорится в сообщении.
В 21:45 возгорание было ликвидировано. К тушению пожара привлекали 39 человек и 10 единиц техники.
По данным пресс-службы столичной прокуратуры, на момент пожара в квартире находились 69-летняя женщина и ее 47-летний сын. Мужчина скончался. Пенсионерка была госпитализирована.
Установление всех обстоятельств происшествия и ход процессуальной проверки находится на контроле Кунцевской межрайонной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в одной из квартир 40-этажного жилого дома в Пресненском районе Москвы. Там загорелась мебель. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
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