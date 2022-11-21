Пожар произошел в 40-этажном жилом доме в центре Москвы

Фото: Москва 24

Пожар произошел в одной из квартир 40-этажного жилого дома в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"Происходило загорание мебели в квартире, расположенной на 36-м этаже <...> на площади 10 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в 21:53. В 22:30 пожар был локализован, а в 22:35 полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании цветочной базы в Москве. Возгорание привело к обрушению перекрытий между первым и вторым этажами здания.

В результате происшествия погибли семь человек. По данным СК, причинами пожара могли стать неисправность электропроводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами.



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