Пожар произошел в районе Ленинградского вокзала в Москве

Фото: Москва 24

Складское помещение загорелось на Комсомольской площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС РФ.

Отмечается, что огонь охватил здание, расположенное по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18. Известно, что в здании находятся магазин мебели и магазин цветов.

По данным РИА Новости, пожарные уже прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации огня. Возгоранию присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.

В здании остаются люди, которые просят о помощи. Сейчас их вызволяют спасатели.

На днях склад с пиломатериалами горел на Рублевском шоссе в Москве. Пожар тушили силами 89 человек и 25 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.



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