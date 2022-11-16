Склад с пиломатериалами загорелся на западе Москвы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

На складе с пиломатериалами, расположенном на Рублевском шоссе в Москве, произошло возгорание на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Произошло частичное обрушение", – сказал собеседник агентства, добавив, что есть угроза перехода огня на соседний ангар.

В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 20:12. На месте спасатели организовали работу по недопущению распространения огня и ликвидации пожара. К 21:44 пожар был ликвидирован силами 89 человек и 25 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее произошел пожар на территории бывшего завода "Зингер". Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 150 работников, в том числе один человек был спасен. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

Следственный комитет организовал проверку по факту пожара. Правоохранители определят причины и детали ЧП, а также размер причиненного ущерба.

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