Фото: телеграм-канал ''Говорит Москва''

Бывший завод "Зингер" загорелся в подмосковном Подольске, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

Уточняется, что возгорание произошло на улице Комсомольской, доме 1. Работники в составе 150 человек, по данным МЧС, были эвакуированы. Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку по факту пожара на складе стройматериалов в поселке Металлстрой.

Сообщалось, что планируется сделать пожарно-техническую экспертизу, чтобы установить причины ЧП. Также уточнялось, что отдельно будет проверено соблюдение на объекте требований пожарной безопасности.

Возгорание произошло 25 октября в Колпинском районе. В результате на объекте площадью 24 тысячи квадратных метров обрушилась крыша.



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