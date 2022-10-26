Прокуратура организовала проверку по факту пожара на складе в Санкт-Петербурге

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Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга начала проверку в связи с пожаром на складе стройматериалов в поселке Металлстрой. Об этом сообщает ТАСС.

"Предварительно установлено, что в здании происходило горение строительных материалов на площади 12 тысяч квадратных метров. В настоящее время проводится проверка", – указали с пресс-службе ведомства.

По информации прокуратуры, планируется организовать пожарно-техническую экспертизу, чтобы установить причины возгорания. Отдельно будет проверено соблюдение на объекте требований пожарной безопасности.

Как заявил замначальника ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Игорь Титенок, о пожаре сообщили с задержкой, поскольку к моменту прибытия первого подразделения спасателей огонь охватил уже площадь более чем в 1 тысячу квадратных метров.

В настоящий момент огонь потушен, объект проливают водой. В операции были задействованы 123 спасателя и 27 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Возгорание началось вечером вторника, 25 октября, в Колпинском районе Санкт-Петербурга. В результате возгорания на объекте площадью 24 тысячи квадратных метров обрушилась крыша. Огонь удалось локализовать после полуночи.



Склад загорелся в Санкт-Петербурге

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