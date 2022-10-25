В Петербурге загорелся склад на площади 6 тысяч "квадратов"

Фото: 78.mchs.gov.ru

Пожар произошел на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло во вторник вечером. Изначально его площадь составляла 1 тысячу квадратных метров, затем она увеличилась в шесть раз.

"В здании склада размером 100 на 240 метров высотой 12 метров происходит горение на площади 6 000 квадратных метров", – говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания привлечено 110 человек и 24 единицы техники, в том числе пожарный поезд. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в тушении пожара также задействованы коленчатые подъемники и автолестницы.

В ведомстве добавили, что общая площадь склада составляет 24 тысячи квадратных метров. Ликвидация огня осложняется высокой горючей нагрузкой помещения. К месту происшествия направили передвижную лабораторию для контроля замеров воздуха. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что один человек получил травмы при возгорании на складе в Екатеринбурге. Огонь охватил территорию в 4 тысячи квадратных метров. Тушение пожара было осложнено загруженностью помещения пластиковой продукцией.



Склад загорелся в Санкт-Петербурге

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