Названа предварительная причина пожара на складе в Ногинске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар на складе на территории подмосковного "Ногинск-Технопарка" мог возникнуть вследствие нарушения правил безопасности при проведении сварочных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ", – сказал представитель служб.

Он отметил, что здание склада было построено без соответствующего разрешения и, соответственно, не было официально введено в эксплуатацию.

"Также не были уведомлены о его возведении органы государственного строительного надзора", – добавил он.

Склад на 58-м километре Горьковского шоссе в подмосковном Ногинске загорелся утром 21 октября. На территории организовали пробивку и работы по разборке конструкций. К месту возгорания направили мобильную лабораторию для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Площадь пожара составила 2 000 квадратных метров. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил криминалистам выяснить обстоятельства происшествия.

Глава СК РФ Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства пожара на складе в Ногинске

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