СК начал проверку по факту пожара на территории автосервиса в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова сообщила о проведении доследственной проверки по факту пожара в автосервисе на улице Адмирала Корнилова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Специалист СК напомнила, что инцидент произошел в поселении Сосенские в ТиНАО. В результате пожара, который уже потушен, были госпитализированы два человека.

"По данному факту следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки", – заявила Иванова.

Она также добавила, что следователи оценят наличие признаков преступления, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Пожар на улице Адмирала Корнилова произошел в субботу, 15 октября. Огонь охватил здание автосервиса и оставленный рядом бензовоз. Общая площадь возгорания составила около 150 квадратных метров.

В настоящий момент огонь потушен. Травмы в результате пожара, согласно заявлению прокуратуры Москвы, получили два человека.

Очевидцы показали новые кадры пожара на улице Адмирала Корнилова

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