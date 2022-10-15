11:04Происшествия
В Дептрансе сообщили о ликвидации пожара на улице Адмирала Корнилова
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Пожар в автосервисе на улице Адмирала Корнилова в поселении Сосенском потушен. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
"Пожар ликвидирован", – подтвердили в ведомстве.
В прокуратуре Москвы сообщили, что в результате возгорания пострадали два человека. Они госпитализированы в одну из столичных больниц и находятся в тяжелом состоянии.
Работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Александр Алисов.
Ранее в Дептрансе Москвы сообщили, что на улице Адмирала Корнилова из-за пожара перекрыто движение. Водителей предупредили о необходимости выбирать пути объезда закрытого участка.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!