В Дептрансе сообщили о ликвидации пожара на улице Адмирала Корнилова

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Пожар в автосервисе на улице Адмирала Корнилова в поселении Сосенском потушен. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"Пожар ликвидирован", – подтвердили в ведомстве.

В прокуратуре Москвы сообщили, что в результате возгорания пострадали два человека. Они госпитализированы в одну из столичных больниц и находятся в тяжелом состоянии.

Работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Александр Алисов.

Ранее в Дептрансе Москвы сообщили, что на улице Адмирала Корнилова из-за пожара перекрыто движение. Водителей предупредили о необходимости выбирать пути объезда закрытого участка.

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