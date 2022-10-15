Движение перекрыто на улице Адмирала Корнилова из-за пожара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение временно перекрыли на улице Адмирала Корнилова в связи с пожаром. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"В поселении Сосенском на улице Адмирала Корнилова в районе владения 60, строения 3 произошло возгорание. На месте работают оперативные службы города", – указали в ведомстве.

Водителей попросили выбирать пути объезда в связи с ограничением движения.

Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются.

Накануне стало известно о локализации пожара на складе с пластиком в Екатеринбурге. Распространение огня удалось остановить на площади в 4 800 квадратных метров.

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