Пожар произошел в гаражном кооперативе в Северном Тушине

14:18
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар произошел в гаражном кооперативе на Планерной улице в столичном районе Северное Тушино, огонь охватил 10 боксов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"По предварительной информации, на улице Планерной произошло возгорание в гаражах. Горят 10 боксов, существует угроза распространения огня", – сказал он.
Информацию о пожаре на Планерной улице подтвердили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС. Там пояснили, что в настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
По данным ТАСС, в результате пожара в гаражном кооперативе "Сокол" пострадал один человек.
"В результате пожара пострадал один человек, возгорание локализовано", – заявили в экстренных службах.
Там уточнили, что огонь охватил четыре гаражных бокса, а общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
Ранее пятиэтажка загорелась на 9-й улице Соколиной Горы на востоке Москвы. В результате пострадали три человека. Всего в ходе ликвидации огня были спасены шесть человек. Пожар потушили на площади 10 квадратных метров.
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