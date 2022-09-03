Три человека пострадали при пожаре на востоке Москвы

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Пятиэтажка загорелась на востоке Москвы. В результате пострадали три человека, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Загорелась квартира в пятиэтажке на 9-й улице Соколиной Горы. В ходе ликвидации огня были спасены шесть человек. Троим из них понадобилась помощь врачей.

Пожар потушили на площади 10 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли и один пострадал в результате ДТП в Унцукульском районе Дагестана. По данным МВД, водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на полосу для встречного движения при совершении обгона и столкнулся с автомобилями LADA Granta и ВАЗ-21093.