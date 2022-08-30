Несколько автомобилей столкнулись на Каширском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Каширском шоссе. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

"На Каширском шоссе в районе владения 63, корпуса 1, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – говорится в публикации.

Ведомство предупредило автомобилистов, что движение в сторону центра затруднено, перекрыты левая и средняя полосы.

Ранее стало известно, что водитель, управлявший автомобилем Jaguar, сбил женщину с ребенком на юго-востоке Москвы и попытался скрыться с места ДТП.

По предварительной информации, инцидент произошел на пешеходном переходе на Новороссийской улице. Уехать злоумышленнику с места аварии не позволили неравнодушные очевидцы. Они толпой удержали его. Девятилетнего ребенка госпитализировали в центр детской хирургии.