Водитель Jaguar сбил женщину с ребенком на юго-востоке Москвы и попытался скрыться – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель, управлявший автомобилем Jaguar, сбил женщину с ребенком на юго-востоке Москвы и попытался скрыться с места ДПТ. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, инцидент произошел на пешеходном переходе на Новороссийской улице. Отмечается, что уехать злоумышленнику с места аварии не позволили неравнодушные очевидцы. Они толпой удержали его.

Также сообщается, что девятилетнего ребенка госпитализировали в центр детской хирургии. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое пострадали в результате аварии на автодороге Москва – Дмитров – Дубна. Там столкнулись четыре легковых автомобиля.

До этого три человека погибли и один пострадал в ДТП на улице Братиславской в Москве. Водитель Chevrolet Cobalt не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил наезд на препятствие.