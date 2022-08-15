Таксист столкнулся с БМВ, вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком – прокуратура.

Путин подписал указ об установлении звания "Мать-героиня" и единовременной выплате в 1 миллион рублей.

Призовой фонд обновленного Кубка России по футболу будет беспрецедентным – РФС.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.