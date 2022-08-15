Глава Pfizer заразился коронавирусом после четырех вакцинаций

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Исполнительный директор американской фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла заразился коронавирусом после четырех вакцинаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Твиттер" главы компании.

"Я хотел бы оповестить вас, что у меня положительный результат теста на коронавирус. Я благодарен за то, что получил четыре дозы вакцины Pfizer – BioNTech ("Пфайзер" – "Бионтек"), я чувствую себя хорошо, у меня очень слабо выраженные симптомы. Я самоизолировался и начал принимать препарат Paxlovid", – написал Бурла.

Известно, что таким же препаратом от коронавируса лечили президента США Джо Байдена.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 92 миллионов случаев заражения коронавирусом и более одного миллиона летальных исходов.

До этого стало известно, что за последние сутки в России выявили 25 273 новых случая заражения коронавирусом. За 24 часа скончались 53 пациента с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на инфекцию, сообщил Оперштаб по ситуации с COVID-19.

При этом госпитализировали 1 581 человека с коронавирусом. Это на 11,7% меньше, чем днем ранее.

За последние 24 часа после лечения от COVID-19 в России выздоровели 15 410 пациентов. Всего коронавирус в России перенесли 18 151 487 человек.