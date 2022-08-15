Жильцы дома в Москве, где произошла утечка неизвестного вещества, вернулись в квартиры

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Эвакуированные жильцы дома на проспекте 40 лет Октября в Москве, где произошла утечка неустановленного вещества, вернулись в свои квартиры. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Жильцы дома по адресу: проспект 40 лет Октября, 11 на юго-востоке столицы вернулись в свои квартиры. Электроснабжение дома осуществляется в штатном режиме", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что временное отключение электричества в здании было необходимо для осуществления проверки всех инженерных систем. Отмечается, что специалисты провели дополнительные анализы качества воздуха во всех подъездах.



"В настоящий момент отклонений от нормативных значений не зафиксировано. Причины инцидента устанавливаются", – указано в материале.

По факту отравления жильцов дома на проспекте 40 лет Октября столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

По данным источника в правоохранительных органах, в результате происшествия пострадала женщина 1974 года рождения и ее дочь 1995 года рождения.

"Предварительно, женщину уже выписали из больницы, ее дочь, скорее всего, выпишут уже сегодня", – сказал он.

14 августа три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на проспекте 40 лет Октября на юго-востоке Москвы. Все они – члены одной семьи. В столичном Депздраве уточнили, что двух женщин госпитализировали с признаками отравления. Состояние оценивается как средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.

Сотрудники МЧС эвакуировали из дома около 40 человек, временно разместив их в автобусах, а также провели вентилирование подъездов. Предварительно сообщалось, что в доме могла произойти утечка газа, однако специалисты ее не выявили.

Экстренные службы организовали проверку по факту ЧП. В настоящее время рассматривается версия, что семья могла отравиться неким газом.

