Жильцы дома в Москве, где произошла утечка неизвестного вещества, вернулись в квартиры

13:28
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Эвакуированные жильцы дома на проспекте 40 лет Октября в Москве, где произошла утечка неустановленного вещества, вернулись в свои квартиры. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Жильцы дома по адресу: проспект 40 лет Октября, 11 на юго-востоке столицы вернулись в свои квартиры. Электроснабжение дома осуществляется в штатном режиме", – говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что временное отключение электричества в здании было необходимо для осуществления проверки всех инженерных систем. Отмечается, что специалисты провели дополнительные анализы качества воздуха во всех подъездах.
"В настоящий момент отклонений от нормативных значений не зафиксировано. Причины инцидента устанавливаются", – указано в материале.
По факту отравления жильцов дома на проспекте 40 лет Октября столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
По данным источника в правоохранительных органах, в результате происшествия пострадала женщина 1974 года рождения и ее дочь 1995 года рождения.
"Предварительно, женщину уже выписали из больницы, ее дочь, скорее всего, выпишут уже сегодня", – сказал он.
14 августа три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на проспекте 40 лет Октября на юго-востоке Москвы. Все они – члены одной семьи. В столичном Депздраве уточнили, что двух женщин госпитализировали с признаками отравления. Состояние оценивается как средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.
Сотрудники МЧС эвакуировали из дома около 40 человек, временно разместив их в автобусах, а также провели вентилирование подъездов. Предварительно сообщалось, что в доме могла произойти утечка газа, однако специалисты ее не выявили.
Экстренные службы организовали проверку по факту ЧП. В настоящее время рассматривается версия, что семья могла отравиться неким газом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: