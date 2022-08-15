Бастрыкин поручил возбудить дело по факту отравления людей на юго-востоке Москвы

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил столичному главку ведомства начать расследование уголовного дела по факту отравления жильцов дома на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте СК.

"Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову возбудить уголовное дело в связи с отравлением людей на юго-востоке Москвы и представить доклад о ходе расследования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дом, в котором произошло отравление неизвестным веществом, отключен от электричества. Эксперты городских служб, по предварительным данным, не обнаружили в здании утечку бытового газа.

"Ход исполнения данного поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", – указано в сообщении.

14 августа три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на проспекте 40 лет Октября на юго-востоке Москвы. Все они – члены одной семьи. В столичном Депздраве уточнили, что двух женщин госпитализировали с признаками отравления. Состояние оценивается как средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.

Сотрудники МЧС эвакуировали из дома около 40 человек, временно разместив их в автобусах, а также провели вентилирование подъездов. Предварительно сообщалось, что в доме могла произойти утечка газа, однако специалисты ее не выявили.

Экстренные службы организовали проверку по факту ЧП. В настоящее время рассматривается версия, что семья могла отравиться неким газом. Специалисты Роспотребнадзора взяли на месте пробы воздуха и устанавливают его принадлежность к опасной группе химикатов.