Режиссер Сарик Андреасян снимет фильм о "чуде на кукурузном поле"

Фото: ТАСС/Дмитрий Голубович
Режиссер Сарик Андреасян снимет фильм о так называемом чуде на кукурузном поле, когда пилот Дамир Юсупов успешно выполнил аварийную посадку самолета в Подмосковье.
В своем Instagram Андреасян отметил, что съемки будут проходить следующим летом.
"Дамир – командир воздушного судна Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего успешную аварийную посадку под Жуковским. Именно об этом замечательном человеке, о его героизме и жизни мы снимем кино следующим летом. Будем ждать, когда созреет кукуруза и сценарий, который пишет Алексей Гравицкий", – отметил режиссер.
В качестве одного из продюсеров выступит студентка Андреасяна, которая познакомила его с Юсуповым. Режиссер выразил надежду, что фильм получится "духоподъемным".
Airbus A321, принадлежащий авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнял рейс Москва – Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Но сразу после взлета в двигатели попала стая чаек, что привело к перебоям в их работе.
Экипаж в лице командира Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина был вынужден совершить аварийную посадку в Раменском районе Московской области на кукурузном поле у деревни Рыбаки между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома.
Два года назад авиалайнер Airbus А321 аварийно приземлился в кукурузе
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