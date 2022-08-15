Легкомоторный самолет упал на дорогу в Серпуховском районе Подмосковья

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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье, сообщили Москве 24 очевидцы.

Инцидент произошел в деревне Новинки под Серпуховом. Упавший самолет перекрыл проезжую часть.

Вблизи места происшествия находится частный аэродром. Подобный случай с падением легкомоторного самолета произошел уже второй раз за лето, рассказали очевидцы.

Информация о пострадавших уточняется.

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