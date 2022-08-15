Переделанная вентиляция могла стать причиной происшествия в Люблине

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Комплекс городского хозяйства Москвы объявил, что причиной инцидента в квартире жилого дома на проспекте 40 лет Октября могло стать неправомерное переустройство системы вентиляции в ванной комнате.

Как сообщается в телеграм-канале ведомства, в вентиляционном канале ванны был установлен электровентилятор, что категорически запрещено для помещений с газовым оборудованием.

"При включенном электровентиляторе может нарушаться естественная вентиляция многоквартирного дома, что способствует накоплению CO2. Кроме того, в помещении с газовым прибором обязательно должен быть подрез в нижней части двери, который отсутствовал в ванной комнате пострадавших", – уточнили в комплексе городского хозяйства.

Сообщается, что во внутренней системе вентиляции квартиры мог скопиться углекислый газ, при этом воздух не мог рассеяться из-за плотно закрытых окон квартиры.

Пострадавшие, как подчеркнули в комплексе городского хозяйства, в настоящий момент выписаны из медицинских учреждений в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось о трех пострадавших от неизвестного вещества в доме на проспекте 40 лет Октября на юго-востоке Москвы. В столичном Депздраве уточнили, что двух женщин госпитализировали с признаками отравления.

Из жилого дома были эвакуированы порядка 40 человек, сейчас они уже вернулись в свои квартиры.

По факту отравления жильцов дома на проспекте 40 лет Октября столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

