Переделанная вентиляция могла стать причиной происшествия в Люблине

17:44
Фото: vk.com/emermos
Комплекс городского хозяйства Москвы объявил, что причиной инцидента в квартире жилого дома на проспекте 40 лет Октября могло стать неправомерное переустройство системы вентиляции в ванной комнате.
Как сообщается в телеграм-канале ведомства, в вентиляционном канале ванны был установлен электровентилятор, что категорически запрещено для помещений с газовым оборудованием.
"При включенном электровентиляторе может нарушаться естественная вентиляция многоквартирного дома, что способствует накоплению CO2. Кроме того, в помещении с газовым прибором обязательно должен быть подрез в нижней части двери, который отсутствовал в ванной комнате пострадавших", – уточнили в комплексе городского хозяйства.
Сообщается, что во внутренней системе вентиляции квартиры мог скопиться углекислый газ, при этом воздух не мог рассеяться из-за плотно закрытых окон квартиры.
Пострадавшие, как подчеркнули в комплексе городского хозяйства, в настоящий момент выписаны из медицинских учреждений в удовлетворительном состоянии.
Ранее сообщалось о трех пострадавших от неизвестного вещества в доме на проспекте 40 лет Октября на юго-востоке Москвы. В столичном Депздраве уточнили, что двух женщин госпитализировали с признаками отравления.
Из жилого дома были эвакуированы порядка 40 человек, сейчас они уже вернулись в свои квартиры.
По факту отравления жильцов дома на проспекте 40 лет Октября столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Три человека пострадали от неизвестного вещества на юго-востоке Москвы
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