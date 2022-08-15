Таможенники пресекли контрабанду шампанского в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово таможенники пресекли контрабанду шампанского. Житель Вьетнама, который прилетел в Москву из Дубая, пытался незаконно ввести 15 бутылок игристого премиум-класса "Dom Perignon". Их общая стоимости превышает 500 тысяч рублей.

Мужчина проследовал через "зеленый" коридор и товары не задекларировал. Пять бутылок таможенники обнаружили в его багаже, остальные – в ручной клади. Теперь вьетнамцу грозит уголовное дело за контрабанду алкоголя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.