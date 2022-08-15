В Щелкове задержали мужчину, разгуливавшего с ножом у детской площадки

Фото: телеграм-канал "Росгвардия_Московская область"

В Щелкове задержали 44-летнего мужчину, который разгуливал с ножом недалеко от детской площадки во дворе жилого дома, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

"Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили у очевидцев, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, нецензурно выражался в адрес жителей близлежащих домов и в руках у него находился предмет похожий на нож", – говорится в сообщении.

Также известно, что задержанный был ранее судим. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что следователи в Самаре возбудили уголовное дело после того, как 12-летняя девочка напала с ножом на мать и 4-летнюю сестру. Инцидент произошел в одной из квартир на Молодежной улице. В больницу в тяжелом состоянии доставили местную жительницу и ее маленькую дочь с множественными ранениями жизненно важных органов.